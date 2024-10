È dal 1979 che Libraccio accompagna una delle passioni preferite degli italiani: la lettura. Nato a Milano da un'intuizione di un piccolo gruppo di studenti abili nell'organizzare mercatini di libri usati, il Libraccio è divenuto la prima libreria d'Italia a vendere testi scolastici, e libri universitari, usati.

Nel tempo, ai punti vendita disseminati lungo la penisola si è affiancato un fornitissimo eshop che, oltre ai libri, permette di acquistare a prezzi convenienti DVD, CD e vinili, ma anche materiale di cancelleria, dai quaderni ai diari, dalle penne alle agende, fino ad astucci e zaini.

Affidarsi a Libraccio significa avere a disposizione tutto quanto occorre per l'ufficio e la scuola, e prodotti da impiegare nel tempo libero, in primis i trolley, borse sportive e taccuini da viaggio. Collegandosi all'eshop è davvero difficile resistere alla tentazione di acquistare qualcosa dal suo ricco catalogo, oggetto di costanti aggiornamenti.

Scopriamo il codice sconto Libraccio di 8€

Le persone abituate ad acquistare da Libraccio, sia nei negozi che online, sono consce di come l'azienda si impegni nell'offrire articoli a prezzi davvero per tutte le tasche. Ma sconti ancora più irresistibili vengono garantiti dai codici sconto Libraccio. Tali coupon, disponibili nei siti dedicati ai codici di sconto, permettono di comprare dagli estore più noti beneficiando di un risparmio non indifferente. I ribassi, a seconda dei casi, tendono a variare tra il 20% e il 40%, anche se non è raro che siano ancora più elevati.

Agli sconti in percentuale si aggiungono quelli fissi. Tra questi ultimi, il più recente proposto da Libraccio è il coupon ALTGKTN8. Nello specifico, si tratta di un codice sconto di 8 euro, utilizzabile su qualunque ordine di minimo 75 euro avente a oggetto i libri usati, indipendentemente dalla tipologia e dal genere letterario. Gli unici libri esclusi dall'applicazione del bonus sono i testi scolastici. L'offerta rimarrà valida fino al 15/01.

Come applicare il coupon Libraccio a carrello

La procedura da seguire per riscattare il codice sconto ALTGKTN8 è la medesima prevista per qualsiasi buono promozionale. L'utente è tenuto a copiare il codice (cliccando su "Copia il codice") prima di iniziare lo shopping sul sito ufficiale di Libraccio.

Dalla barra orizzontale presente in alto nella home page dovrà cliccare sulla dicitura "Libri usati". A quel punto si aprirà una nuova pagina caratterizzata da un menù orizzontale che suddivide i volumi in catalogo in molteplici categorie. Tra le più visitate è possibile ricordare "Cucina e Casa", “Fumetti & Graphic Novel", "Libri per ragazzi", "Musica", "Narrativa" e "Sport". L'obiettivo sarà caricare sul carrello un numero di libri sufficiente a raggiungere la cifra minima prevista dal coupon, ossia 80 euro. L'utente dovrà ricordarsi che eventuali testi scolastici o universitari non verrebbero presi in considerazione.

A operazioni terminate, prima di procedere con il pagamento, avverrà l'inserimento del coupon nella casella apposita. Automaticamente lo sconto verrà detratto dall'importo totale. Di conseguenza, al "Totale parziale prodotti" farà seguito la voce "Buoni acquisto", quindi "Costi di consegna", e il "Totale" aggiornato.

Su quali libri è utilizzabile il coupon?

Tra i libri acquistabili con il codice promozionale ALTGKTN8 spicca un titolo che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico nella folta schiera di amanti della musica: "Una storia" di Luciano Ligabue. Il "Liga", conosciuto anche per la sua attività di romanziere, ha scritto una biografia che ne ripercorre vita e carriera.

Chi, invece, è in cerca di un libro dedicato alla cucina, potrà optare per "Insieme in cucina", firmato Benedetta Rossi, nota per il programma "Fatto in casa da Benedetta".

Infine, gli appassionati di fumetti avranno l'opportunità di risparmiare acquistando "La gabbia" di Silvia Ziche, graphic novel che narra il rapporto tra madre e figlia in una storia capace di unire dramma e commedia.