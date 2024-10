Il 13 luglio i medici di Lampedusa certificano la negatività al virus Sars Cov-2 di 50 migranti, otto giorni dopo, i risultati effettuati dalla Asp di Potenza si rovesciano per 26 immigrati.

La notizia è riportata quest’oggi sul quotidiano La Repubblica.

“Il certificato di negatività, firmato dai medici di Lampedusa, è del 13 luglio – si legge -. Ma otto giorni dopo, il tampone effettuato dalla Asp di Potenza racconta un’altra storia che oggi rischia di far divampare, dalla Basilicata, un nuovo focolaio: quello della rivolta contro i trasferimenti nei centri di accoglienza di tutta Italia dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. Dei 50 trasferiti in Basilicata, ben 26 sono risultati positivi. Una spina nel fianco per la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese”.