"Dopo 31 anni scopro il volto". Il capitano Ultimo, al secolo Sergio Di Caprio, per la prima volta dopo oltre un trentennio ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affronterà la campagna elettorale per le europee senza maschere per "Libertà", la lista creata da Cateno De Luca.

De Caprio è un politico e generale italiano, noto per l'arresto del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina. Da quel momento (gennaio 1993) non è più comparso in pubblico senza passamontagna, fino a oggi.

"Scopro il volto per le elezioni come "atto d'amore. Così feci il mio lavoro da Carabiniere, così affronterò questa campagna", ha detto.