La tazzina di caffè al bar, un’abitudine quotidiana per milioni di italiani, continua a diventare sempre più costosa.

Secondo uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) in collaborazione con Assoutenti, il prezzo dell'espresso è aumentato di quasi il 20% dal 2021 a gennaio 2025. La media del prezzo nelle grandi città è passata da 1,03 euro a 1,22 euro. A causa dei rincari delle materie prime, il CEO di Illycaffè, Cristina Scocchia, prevede che i prezzi possano aumentare ulteriormente del 15-20%.

"Il caro-caffè dipende da vari fattori, come il caro-energia e l'aumento dei costi della materia prima", afferma Gabriele Melluso di Assoutenti. Con l’espresso che oggi costa in media 7,32 miliardi di euro all'anno, rispetto ai 6,18 miliardi del 2021, l’aumento si traduce in un aggravio significativo per le tasche degli italiani.