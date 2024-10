In Italia, dall’inizio dell’epidemia, 86.498 persone hanno contratto il coronavirus (sono 5959 in più rispetto a ieri per una crescita del 7.4%). Di queste, 9134 sono decedute (+969, +11.9%) e 10950 sono guarite (+589, 5.7%). Attualmente i soggetti positivi sono 66.414. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.029; 3.732 sono in terapia intensiva (+ 120, +3.3%), mentre 36.653 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Lombardia 37298 (+2409, +6.9%)

Emilia-Romagna 11588 (+772, +7,1%)

Veneto 7497 (+562, 8.1%)

Piemonte 7092 (+558, 8.5%)

Marche 3196 (+82, 2.6%)

Liguria 2696 (+129, 5%)

Campania 1454 (+144, 11%)

Toscana 3450 (+224, 6.9%)

Sicilia 1250 (+86, 7.4%)

Lazio 2295 (+199, 9.5%)

Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)

Abruzzo 1017 (+71, 7.5%)

Puglia 1334 (+152, 12.9%)

Umbria 884 (+82, 10.2%)

Bolzano 1003 (+97, 10.7%)

Calabria 494 (+101, 25.7%)

Sardegna 530 (+36, 7.3%)

Valle d’Aosta 452 (+44, +10.8%)

Trento 1391 (+94, 7.2%)

Molise 109 (+6, 5.8%)

Basilicata 151 (17, 12.7%)