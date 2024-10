Sono 95 i medici morti a causa del coronavirus in Italia. All'elenco pubblicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici si aggiunge Giuseppe Vasta, medico di famiglia. Nella lista, sottolinea il presidente Filippo Anelli, "si è deciso di includere tutti i medici, pensionati o ancora in attività, perché per noi tutti i medici sono uguali. Alcuni dei medici pensionati, inoltre, erano rimasti o erano stati richiamati in attività; alcuni avevano risposto a una chiamata d'aiuto. Non si smette mai di essere medici".

Da quando è iniziata l'epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per Covid-19, e 6.549 i contagiati: 1.049 in più rispetto a sabato scorso. I dati sono stati diffusi dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi), che sottolinea come nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri sia pari a un terzo dei contagiati totali. Per la Fnopi quella degli infermieri è la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52%.

Anche il numeri dei farmacisti morti continua a crescere. "Nel giro di pochi giorni sei colleghi farmacisti sono deceduti per causa della Covid-19: si aggiungono alla triste lista Patrizio Forti Paolini, Francesco De Donno e Antonio Perani, il primo a Santa Vittoria in Mantenano (Fermo), il secondo a Maglie (Lecce), il terzo a Paratico rescia)", comunicano in una nota le rappresentanze di categoria, Fofi, Federfarma e Sunifar.