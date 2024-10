I funerali di Gigi Proietti si terranno il 5 novembre a Roma. La sindaca, Virginia Raggi, per l'occasione proclamerà il lutto cittadino. La celebrazione si dovrebbe tenere nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo. Con ogni probabilità le esequie si terranno in forma privata, anche per evitare qualsiasi tipo di assembramento.

Tra le ipotesi di omaggio al celebre attore, un corteo funebre in auto che partirebbe dal Campidoglio e raggiungerebbe diversi luoghi simbolo della vita di Proietti, come via Giulia, dove è nato l'attore, e il Globe Theatre, il teatro shakesperiano di cui era direttore artistico.

Proprio in tali luoghi evocativi potrebbe esserci il ricordo di alcuni suoi amici. Tutto questo prima di arrivare nella chiesa dove si svolgeranno le esequie. Il tutto è stato pensato per evitare assembramenti e si svolgerebbe nel rispetto della normative volte a evitare la diffusione dei contagi.