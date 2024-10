Il nuovo anno inizierà nel segno del maltempo, a causa della perturbazione arrivata in queste ore. Tuttavia, come riportato da IlMeteo.it, anche per il resto della settimana, le condizioni meteorologiche non saranno tranquille in molte regioni del Paese.

La giornata di domani, lunedì 1 gennaio, si aprirà con residue piogge sul Triveneto, ma in un contesto di rapido miglioramento. Anche sul resto del Paese il quadro meteorologico subirà un generale ritorno alla stabilità fatta eccezione per i comparti tirrenici del Centro e del Sud dove gli esperti si attendono ancora qualche debole piovasco su Lazio, Campania e Calabria.

Durante la settimana, il tempo sarà influenzato dalle correnti umide e instabili atlantiche. Tra Martedì 2 e Mercoledì 3 Gennaio, si prevede il transito di una prima seppur molto debole perturbazione atlantica che porterà nubi sparse al Nord e su parte del Centro, ma con fenomeni relegati principalmente al comparto alpino e su alcuni angoli del Nordovest specie in Liguria.

Dopo una breve pausa più tranquilla per l'intera giornata di Giovedì 4, ecco che tra Venerdì 5 e Sabato 6 Gennaio, giorno dell'Epifania, una seconda e più intensa perturbazione, collegata all'approfondimento di un ciclone, potrebbe raggiungere il nostro Paese, causando un significativo peggioramento con piogge battenti e rischio di temporali dapprima al Centro-Nord e in seguito anche al Sud.