In occasione del compleanno, dell'onomastico, di un anniversario o un evento speciale, il profumo da uomo è un regalo sempre gradito. A meno che non si conoscano i gusti personali del lui in questione, la scelta non è sempre facile. Come per le fragranze da donna, infatti, le varietà sono tante e possono generare confusione. Ma ecco qualche utile suggerimento.

I migliori profumi da uomo da regalare

Senza dubbio puntare su un profumo noto e ben collaudato è una soluzione rapida e indolore: lì si va sul sicuro. Qualora si volesse optare per qualcosa di nuovo, basterà scegliere una fragranza mass-pleasing, ovvero ideata per piacere ad un vasto campione di uomini, sia giovani che adulti.

L'acquisto di un profumo è comunque legato alla personalità dell'uomo in questione, alla sua età e al rapporto di base. Moschino profumo per uomo, propone fragranze iper sexy, persistenti, impossibili da dimenticare, quasi ipnotiche. Eccone alcune in rassegna:

1. Moschino Uomo?

L’eau de toilette da uomo sembra racchiudere un po' del carattere del maschio meridionale: galante ma sicuro di sé. Lanciato sul mercato nel 1998, unisce ingredienti tradizionali e inusuali. Alla freschezza delle note legnose, si contrappone sapientemente una combinazione di salvia, cannella, coriandolo e ciclamino che danno un tocco di brio alla fragranza, rendendola particolarmente accattivante. Chi lo indossa ha uno straordinario carisma naturale. L'eau de toilette è ideale per l'uso quotidiano.

2. Moschino Forever

L'eau de toilette ha una fragranza fresca e sensuale. Lanciato sul mercato nel 2011, è ideale per l'uomo che segue sempre i propri istinti e predilige uno stile casual. Pensato per le personalità forti e carismatiche, appartiene al gruppo aromatico fougère con note di base legnose a cui si associano aromi di erbe. Perfetto per un uso quotidiano, dà il meglio di sé nelle giornate calde estive.

3. Moschino Toy Boy

Nuova fragranza per questo eau de parfum da uomo, lanciato per la prima volta nel 2019. Racchiuso in un flacone fuori da ogni schema raffigurante il leggendario orso, Moschino Toy Boy è il simbolo dell'eleganza virile unito ad una leggera sfumatura ironica. Ideale per il maschio moderno e giocoso, si caratterizza per le gradevoli note legnose associate a delle spezie, tra le quali si distinguono il pepe rosa e la noce moscata indonesiana. Sul finale è virile: si percepiscono perfettamente il vetiver hawaiano, l'ambermax e il silkolene del muschio.

4. Moschino Forever Sailing

L'eau de toilette per uomo dalla fragranza fresca e il flacone imponente, è caratterizzato da note legnose che si sposano perfettamente con aromi di erbe. Ideale per un uso quotidiano, dà il meglio si sè nelle giornate più calde. È il regalo perfetto per un maschio dalla personalità dinamica, deciso, dagli obiettivi ambizioni e che non si ferma davanti a nessun ostacolo. È persistente ed molto evocativo: al primo spruzzo sono notevoli i ricordi delle estati passate al mare.