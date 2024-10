Quali sono i prodotti di benessere e bellezza che non possono mai mancare nel nostro bagno? Per una coccola quotidiana, per prenderci cura di noi al meglio, magari con la skincare, vogliamo consigliare una lista di immancabili che si possono acquistare scoprendo tutte le offerte su Dr.Max per la promo Beauty Days.

Prodotti per il viso

Prenderci cura della pelle del viso è indispensabile per molteplici motivi: sappiamo, infatti, che la beauty routine è efficace per idratare, nutrire e prevenire le rughe. L’igiene della pelle, al di là di tutto, è fondamentale, oltre che personalizzata: tutto dipende dal tipo, ovvero normale, secca, mista, matura, sensibile e grassa.

Sono molti i prodotti che dovrebbero trovarsi nel nostro beauty case, principalmente legati alla detersione e alla tonificazione. Per esempio, non possiamo non avere il nostro latte o gel detergente di riferimento; un buon tonico fa sempre la differenza; crema giorno per idratare, crema notte per nutrire; maschere; sieri antirughe; scrub in microgranuli.

La routine quotidiana, dunque, ci suggerisce di non trascurare alcun aspetto legato alla nostra pelle: non si va a letto con il make-up, dobbiamo rimuovere le cellule morte che ostruiscono i pori. Ma dobbiamo altresì stimolare il rinnovamento cellulare, detergere il viso almeno due volte al giorno.

A questo punto vediamo i prodotti da valutare:

● Siero intensivo anti-macchie: per lenire le imperfezioni sul volto, stimolare il rinnovamento cellulare ed esfoliare, il suggerimento è di optare per il siero La Roche Posay Mela B3;

● Crema idratante: impossibile non averla nel nostro beauty case, visti tutti i benefici! Oltre a rendere la pelle più compatta e omogenea, rinforza la barriera cutanea: è questo il caso di Vichy Minéral 89 Crema Leggera 72H;

● Crema giorno anti-età: completiamo la nostra lista di prodotti essenziali con la crema giorno anti-età Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity, un must per prevenire le rughe.

Cosmetici e make-up, gli imperdibili

Il make-up nasce con l’obiettivo di valorizzare il volto, di coprire le imperfezioni e donare al contempo maggiore luminosità. Spesso l’obiettivo è uniformare il colorito, così da ottenere un effetto assolutamente naturale.

In altri casi, invece, vogliamo stupire: tutto dipende dall’occasione che ci si presenta davanti, magari un appuntamento galante, una serata in discoteca, o un colloquio di lavoro.

Nel perfetto beauty case, però, ci sono tre prodotti da considerare per l’acquisto:

● Fondotinta: per chi ha la pelle sensibile, scegliere il fondotinta non è così facile. Per fortuna, ci sono anche dei prodotti destinati proprio a voi, come Vichy Dermablend, che svolge la duplice funzione di fondotinta fluido e correttore;

● Mascara: qual è il prodotto di cui non possiamo fare a meno, che usiamo in ogni situazione? Il mascara. Possibilmente extra volume, come quello pensato da Bionike Defence.

● Matita per occhi: come curare lo sguardo al meglio? Con la matita nera, ovviamente. Per un trucco come Cleopatra, o semplicemente per dare maggiore profondità allo sguardo, la matita nera Rougj a lunga tenuta è una valida alleata.

Prodotti per il corpo

Come per il viso, dobbiamo prenderci cura anche del nostro corpo. Al di là dell’uso dei prodotti, che, sì, rappresentano un aiuto, è fondamentale curare il “self love”, ovvero l’amore per se stessi, con buone abitudini.

Dall’alimentazione all’attività fisica, sono molti gli aspetti che non dovremmo sottovalutare: portare a tavola più frutta e verdura, bere due litri di acqua al giorno, fare sport (o comunque mantenersi attivi, anche con una passeggiata). Perché, si sa, uno stile di vita sedentario è nemico della buona salute.

Fatta questa premessa, anche in questo caso vogliamo suggerire qualche prodotto che torna sicuramente utile:

● Latte detergente: anche la pelle del corpo necessita di nutrimento e idratazione! È buona norma usare un latte detergente emolliente e idratante, come Rilastil Aqua Latte Corpo;

● Crema snellente: sono tantissime le donne che sognano di rimettersi in forma entro l’estate, o comunque amano prendersi cura della linea. Ecco perché le creme snellenti sono valide alleate, come Somatoline Cosmetic Gel Snellente;

● Latte anti-secchezza: Lierac Body-Nutri+ è, invece, il prodotto pensato per chi ha la pelle secca e sensibile e necessita di una formula appositamente leggera.

Prodotti per i capelli

Come prendersi cura dei capelli? Semplice: oltre a trovare lo shampoo più adatto, così come balsamo e maschera, è fondamentale lavarli nel modo giusto, massaggiando il cuoio capelluto senza usare troppa forza. Perché è questo che indebolisce il capello (anche quando usiamo la spazzola).

In base alla tipologia di capello, poi, è importante non esagerare con i lavaggi: 2 o 3 volte a settimana sono più che sufficienti.

Nonostante i nostri accorgimenti, però, può capitare di avere bisogno di riparare il capello danneggiato, magari dopo una colorazione strong: in tal caso, la maschera Diego dalla Palma Cheraplex è un trattamento riparatore.

Invece, per chi ha capelli molto secchi, c’è sempre la possibilità di optare per una maschera nutrimento estremo come quella di Phyto: gli ingredienti sono naturali ed è senza siliconi e coloranti.