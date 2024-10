Barbieri, parrucchieri ed estetisti potranno aprire i propri saloni anche la domenica e il lunedì, con postazioni separate di almeno due metri e aree d'attesa per i clienti all'esterno del negozio. Sono alcune delle linee guida indicate nel documento tecnico dell'Inail e dell'Iss approvato dal Comitato tecnico scientifico in vista della riapertura delle attività prevista per il 18 maggio. Le regole, spiega l'Inail, interessano un settore considerato a rischio "medio-alto" che coinvolge circa 140mila imprese e 260mila addetti.

"Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi dopo un lungo periodo di chiusura e in considerazione delle misure da adottare, che verosimilmente ridurranno il numero di trattamenti in contemporanea - si legge nel documento - è opportuno prevedere la possibilità di permettere deroghe ai giorni di chiusura e consentire l'estensione degli orari di apertura dei locali".

Per razionalizzare gli spazi interni consentendo il distanziamento sociale bisognerà "favorire la realizzazione di aree di attesa" per i clienti "anche all'esterno dei locali, consentendo ove possibile l'occupazione del suolo pubblico in deroga".