Sono circa 120 i militari del 151° reggimento fanteria "Sassari" che da gennaio operano alle dipendenze del Raggruppamento "Campania" nell'ambito dell'operazione "Strade sicure".

Una piantagione di marijuana, oltre a diversi chili di sostanza già pronta per la vendita, è stata scoperta a Castel Volturno (Caserta) dalla Polizia nel corso di un'operazione cui hanno preso parte anche due pattuglie dell'Esercito composte da militari del 151° reggimento fanteria della Brigata "Sassari". L'operazione è scattata quando una Volante del commissariato di Castel Volturno ha notato delle piante in un ampio terreno in località Ischitella.

Accertato che si trattava di piante di marijuana, l'area è stata circondata dalla Polizia e dai militari del 151° Reggimento che hanno fatto irruzione in uno stabile abbandonato. Nel seminterrato c'erano delle stanze in cui erano state installate numerose lampade ed un impianto di areazione con filtri e deumidificatori, numerosissimi vasi contenenti circa 70 piante di cannabis e diversi chili di sostanza già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato.