Se entrambi i genitori non hanno la possibilità di mantenere i propri figli, devono essere i nonni a prendersene cura. Ad affermarlo è la sentenza della Cassazione. Lo riporta Fanpage attraverso un articolo di Chiara Ammendola.



Secondo quanto disposto lo scorso 17 ottobre da un ordinamento della Cassazione “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Se i genitori non hanno quindi disponibilità economica e la possibilità di trovare un lavoro così da poter mantenere i propri figli allora devono intervenire i nonni. Si tratti di un vero e proprio obbligo che non non consiste nel dare direttamente i soldi ai nipoti, ma nell'aiutare i genitori a adempiere la loro funzione e i loro obblighi verso i figli.

L'obbligo per i nonni è però una misura estrema prima della quale è necessario provare in tutti i modi a recuperare le somme dovute dai genitori inadempienti, come d esempio nel caso di un genitore separato che non versa il mantenimento per il proprio figlio.