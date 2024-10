Nuova provocazione dei Maneskin, completamente nudi su Instagram. Damiano, Ethan, Victoria e Thomas lanciano così il nuovo brano "Mammamia", in uscita l'8 ottobre.

Due foto di gruppo con le parti intime dei componenti della band coperte solo dalle stelline nere anti censura. "Why so hot?", recita la didascalia. Quasi due milioni di like e pioggia di commenti dei fan in visibilio.

Nel frattempo, la band romana ha conquistato la prima posizione anche nella US Alternative Radio, la chart compilata da Mediabase e pubblicata da USA Today, uno dei quotidiani più diffusi d’America. Con la cover di "Beggin", i quattro artisti italiani hanno superato "Wrecked" degli Imagine Dragons, "Saturday" dei Twenty one pilots, "Transparentsoul" di Willow e "Making a fire" dei Foo Fighters.

La loro tournée europea "Loud kids on tour ’22" è andato sold out in due ore. Tutto esaurito anche per i concerti italiani.