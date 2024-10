“I lupi non li incontri solamente quando sei ubriaca e svestita alle due di notte, li incontri anche alle poste a mezzogiorno e mezzo. Molti non capiscono che una donna ha sempre paura”.

La ballerina del programma televisivo trasmesso su Ra1 “Ballando sotto le stelle” Anastasia Kuzmina si apre su Instagram descrivendo la vicenda di cui è stata vittima. La donna racconta di aver subito molestie da un dipendente in un ufficio postale di Roma.



Come spiega Anastasia, si trovava in posta per spedire un pacco a mezzogiorno e mezzo, quando uno sportellista le ha chiesto di avvicinarsi per chiederle se fosse stata capace di tagliare un video. Poi le ha mostrato lo schermo del cellulare sul quale era visibile il suo membro.



La ballerina racconta con la voce rotta e trattenendo a stento le lacrime che non è riuscita a reagire e se n’è andata immediatamente a casa in preda al panico e sotto shock. Ma l''indomani è tornata in ufficio a denunciare l'accaduto al direttore.

"Mi vergogno di essere scappata", conclude Anastasia, raccontando un ulteriore episodio di violenza di cui è stata vittima per strada, e aggiungendosi di essersi pentita per non aver denunciato.