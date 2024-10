Lasciata in auto, al caldo, con i finestrini chiusi. Una neonata di due mesi è stata salvata da una commessa di un negozio che ha notato la piccola piangere. Ha chiamato i soccorsi e avvertito i carabinieri: così le ha salvato la vita. A riportalo i media locali.

I genitori, lui di 40 anni e lei di 38, entrambi con precedenti penali, erano intenti a litigare animosamente e si sono dimenticata della figlia, lasciata in macchina con queste temperature da bollino rosso.

È successo a Borgo Montello, in provincia di Latina. Giunti sul posto, i soccorsi hanno trasportato la piccola all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso, accompagnata dal padre, mentre la madre si è allontanata, ma è stata rintracciata poco dopo. La bimba non è in pericolo di vita. Sarà affidata a un istituto perché il Tribunale per i Minorenni di Roma ha emesso d’urgenza un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale. Sia la madre che il padre dovranno rispondere di abbandono di minore.