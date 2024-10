Luci colorate, palline e abeti: il periodo delle feste natalizie è arrivato! Mentre tutto il mondo intorno a noi sembra diventare rosso e oro, c'è chi sceglie di andare controcorrente e non appendere nemmeno un singolo rametto di vischio o una piccola ghirlanda, chi estrae religiosamente le scatole con i vecchi addobbi dal ripostiglio o dalla cantina, e chi si sbizzarrisce ogni anno con qualcosa di nuovo e mai visto prima.

Gli alberi si moltiplicano, pendagli sempre più elaborati si aggiungono alle classiche palline, i balconi e i giardini delle case si riempiono di lucine, le vetrine dei negozi stupiscono sempre di più con le loro trovate.

Ma, al di là delle decorazioni che ci salutano ogni sera quando torniamo a casa, perché non aggiungere qualcosa in più, qualche elemento speciale per i giorni in cui si festeggia insieme a parenti e amici? Per dare quel tocco di colore alla tavola imbandita e fare in modo che tutti, ma proprio tutti, si ricordino del Natale trascorso da voi!

Per cercare l'elemento che faccia la differenza tra i mille addobbi, ci si può rivolgere ai negozi specializzati che hanno tutto per la festa di Natale come Party Shop... ma anche di Capodanno! Insomma, avrete solo da sbizzarrirvi.

Dalla tovaglia ai palloncini, per un Natale tutto da... addobbare!

Partiamo dal punto fondamentale: la tavola. Con una tovaglia rossa non si sbaglia mai, ma anche verde o argentata farà un'ottima figura! Assolutamente da arricchire con piatti e tovaglioli di carta a fantasia natalizia: dal semplice agrifoglio, fino a elfi e renne, per chi volesse osare un po' di più.

Per decorare la stanza in modo facile ma d'effetto (e soprattutto veloce da rimuovere finita la giornata), si può sempre fare affidamento sui palloncini! Grandi o piccoli, semplicemente augurali o di qualsiasi forma, che sia un pupazzo di neve, un pacco regalo, o direttamente Babbo Natale con tanto di slitta e renne.

E poi tocca a noi stessi e agli invitati... tanto lo sappiamo che avrete già tutti indosso quegli orribili (ma in fondo bellissimi) maglioni natalizi... perché non completare l'opera con un cappello da elfo, da Babbo, o un cerchietto da renna? Il dettaglio perfetto... soprattutto quando arriva il momento di scambiarsi i regali.

Salutare il nuovo anno immersi nel colore

Puntuale come sempre, una settimana dopo il Natale, arriva Capodanno! Giusto il tempo di sgonfiare i palloncini rossi e oro e appendere un gigantesco 2023 composto da numeroni fuxia! Beh, esiste anche la versione piccola e argentata, se volete puntare sul semplice... tuttavia la bottigliona di champagne gonfiabile resta un must a cui non si può rinunciare!

La notte di San Silvestro è probabilmente l'unico momento dell'anno in cui i glitter non sono mai troppi o di cattivo gusto, quindi perché non approfittarne? Si può apparecchiare la tavola in un tripudio di oro e argento, con piatti e sottopiatti abbinati... non sarà mai esagerato, l'importante è che tutto splenda!

Se l'abbigliamento da Capodanno è decisamente più elegante rispetto a quello per il pranzo di Natale, è anche vero che si possono aggiungere dei dettagli divertenti: cravatte e papillon di paillettes, oltre agli immancabili cappellini colorati a forma di cono.

Per festeggiare la mezzanotte, si può correre tutti sul balcone e accendere le stelline che fanno scintille... oppure rimanere in casa con gli spara coriandoli! Ma solo se i vostri invitati sono dell'idea di aiutarvi a spazzare il pavimento dopo i festeggiamenti.

Insomma, per rendere indimenticabile una festa (anzi, due), basta davvero poco: un pizzico di fantasia, divertimento e... l'aiuto di un negozio super fornito! Buone e coloratissime feste a tutti!