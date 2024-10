Non si placano le polemiche in Vaticano. L'ultima grana da affrontare per Papa Francesco è il mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte di preti e cardinali. I religiosi, infatti, avrebbero più volte violato il coprifuoco.

A denunciare la situazione è il direttore della residenza del Papa a Santa Marta, monsignor Battista Ricca: "Pur essendo spiacevole sono costretto a richiamare ai reverendi Ospiti la necessità di rispettare coscienziosamente il coprifuoco imposto dalle autorità Statali. Mi sembra oltremodo fuori luogo e pericoloso - si legge in una la lettera riportata da affariitaliani - che vi siano rientri in Casa alle 0.30, 2.00 e 2.15 di notte. Il sottoscritto, pur essendo molto disponibile, non è tenuto ad alzarsi in piena notte per soccorrere qualche confratello incappato nei rigori delle Forze dell’ordine".

Già prima della pandemia l'orario limite per rientrare nella residenza di Santa Marta era fissato a mezzanotte, quando finisce l'ultimo turno della guardia svizzera. Più volte, durante l'emergenza, le forze dell’ordine italiane avrebbero sorpreso i religiosi in giro fuori orario.