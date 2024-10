Alla mostra nazionale Limousine e Charolaise a Bastia Umbra due allevamenti sardi conquistano un primo ed un secondo posto confermando l'elevato livello degli animali Made in Sardinia.

L'allevamento di Pietro Oggiano di Palau ha vinto il primo premio per la sezione tori Limousine 24-36 mesi mentre l'allevamento Abeltino- Filigheddu di Arzachena ha conquistato un secondo posto per la categoria maschi Charolaise 16-36 mesi.

Per la Sardegna è un risultato di non poco conto che conferma l'importante crescita che sta avendo il comparto che conta oltre 250 allevamenti iscritti ai Libri Genealogici gestiti dalle Apa con quasi 3.000 animali allevati. Inoltre, tenuto conto che a causa delle difficoltà legate alle distanze ed alla presenza in Sardegna della Blue tongue - che ha impedito la partecipazione dell'allevamento Cossu Salvatore di Calangianus - gli unici due capi presentati hanno vinto, si comprende come una maggiore partecipazione avrebbe portato ad ulteriori riconoscimenti.

Questi due importanti piazzamenti - commenta Michele Filigheddu presidente della sezione Bovini da Carne della Sardegna - testimoniano la qualità degli allevamenti e l'importanza che ormai sta ricoprendo il bovino da carne di qualità in Sardegna. Queste vittorie sono un segnale positivo anche in vista della prossima mostra Regionale che si terrà dal 21 al 23 aprile a Ozieri senza dimenticare che l'anno prossimo la mostra nazionale sarà in Sardegna.

Limousine e Charolaise, prosegue Vanni Tamponi delegato Anacli per la Sardegna (Associazione Nazionale Limousine e Charolaise), sono ormai due razze di primaria importanza che necessitano di adeguate attenzioni da parte delle politiche regionali. Da parte nostra stiamo operando una continua professionalizzazione degli operatori attraverso numerosi incontri. Il prossimo sarà l'8 aprile a Nuragus dove ripercorreremo l'arrivo delle Limousine e Charolaise in Sardegna, avvenuto oltre 40 anni fa, con una tavola rotonda ed un approfondimento tecnico.

Un comparto quindi che ha voglia di crescere e che si sta affermando - e la mostra nazionale è l'ultimo esempio - ai primi posti anche a livello nazionale.