I quattro fratellini di K.B., il bimbo di 10 anni morto martedì sera schiacciato in un cassonetto della raccolta di indumenti usati a Boltiere, in provincia di Bergamo, sono stati temporaneamente affidati a una struttura per minori.

Il provvedimento urgente è stato disposto dai servizi sociali del paese dove il piccolo viveva insieme alla mamma palermitana, al papà ivoriano e ai fratelli di 11, 7, 4 e 2 anni.

La Procura di Bergamo ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino: si terrà lunedì mattina. Il padre del bimbo e dei suoi fratelli si trova in Costa d'Avorio e non è ancora stato rintracciato.