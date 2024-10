A circa un mese dalla tragedia, ecco le immagini girate dal drone in esclusiva per il quotidiano Repubblica dell’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, travolto, il 18 gennaio scorso, da una valanga causata dalle scosse di terremoto.

Qui, dove oggi ci sono solo macerie e la neve si è in parte sciolta, hanno perso la vita 29 persone.