Con tanto dolore nel cuore, Federica, la figlia di Barbara Rosa Nobilio e Piero Di Pietro, due delle 29 vittime della tragedia dell’hotel Rigopiano, si è laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma.

E quella tesi, Federica, come racconta Il Messaggero, l’ha portata nella camera ardente allestita venerdì scorso e appoggiata tra le bare della mamma e del papà.

La discussione inizialmente era fissata per martedì scorso, giorno in cui la 29enne, primogenita di due figlie, aveva già saputo che la madre era stata estratta priva di vita dalle macerie e attendeva notizie del padre.

I funerali dei genitori si sono tenuti questa mattina a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara Oltre tremila persone si sono strette attorno alle due figlie.

“Le istituzioni in questo momento fanno sorridere perché chi rappresenta le istituzioni non dovrebbe solo occupare le poltrone ma lavorare e avere senso di responsabilità per i cittadini”, ha detto Federica, la primogenita.