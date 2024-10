Prima un forte mal di testa, poi il mancamento e alla fine si è accasciata tra le braccia del marito. Rossella Marchioro ha poi perso la vita dopo soli tre giorni, nonostante un intervento chirurgico e tutte le cure del caso, all’ospedale Sant’Antonio di Padova: a stroncarla sarebbe stato un aneurisma cerebrale. La famiglia ha donato gli organi. La drammatica notizia è stata riportata da Leggo.

"È successo tutto così in fretta - ha raccontato sconvolto il marito - speravo fosse un malessere passeggero. In passato aveva avuto dei mal di testa, ma non le è mai stato riscontrato qualcosa di preoccupante. Dopo il ricovero di lunedì i medici mi hanno detto che Rossella era grave fino al tragico epilogo. I suoi organi daranno speranza ad altre persone che stanno lottando per la vita. Questa era la volontà di mia moglie, a cui piaceva far del bene ed è sempre stata generosa con tutti".

Rossella Marchioro aveva 57 anni e due figli, Andrea e Debora, lavorava come segretaria nell’azienda del marito.

“Non soffriva di particolari patologie. Domenica sera quando siamo andati a letto stava bene. Non riesco a capire al suo risveglio cosa possa essere accaduto. Io e i miei figli abbiamo perso la persona più cara che avevamo” dice il marito, distrutto.