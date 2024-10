L’anticiclone Hannibal è pronto alla ritirata, soprattutto nel nord Italia, dove sole e stabilità atmosferica stanno per lasciare il posto a precipitazioni temporalesche, spesso accompagnate da grandinate, e a un ribasso delle temperature. Al Centrosud sarà ancora soleggiato e caldo ma in Sardegna è previsto un peggioramento a partire da giovedì.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, fa sapere che già nelle prossime ore si svilupperanno i primi temporali sui settori alpini, ma si entrerà nel clou tra domani e mercoledì 25. Da domani, in particolare, i temporali da Alpi e Prealpi scenderanno fin sulle pianure di Piemonte e Lombardia con locali grandinate e improvvisi colpi di vento.

Nella giornata di mercoledì il maltempo interesserà anche il resto del Nord, nel contempo il vortice comincerà a scendere verso la Sardegna dove il tempo peggiorerà a partire da giovedì 26. In queste giornate l'aria fresca in discesa dal Nord Europa, dove è attivo (tra il Regno Unito e il Mare del Nord) un centro depressionario, riuscirà a formare un modesto vortice ciclonico che comincerà a creare scompiglio nelle regioni settentrionali.

"L'anticiclone Hannibal - spiega Sanò - nulla potrà contro l'insistenza del flusso perturbato e non potrà fare altro che retrocedere di qualche centinaio di chilometri, quel che basta per lasciare indifeso il Nord Italia". Nel resto d'Italia, invece, spazio al sole e al caldo con temperature che tra lunedì e martedì toccheranno picchi di 36-37°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, e 34-35°C diffusi su Puglia, coste ioniche lucane e in Calabria. Nel dettaglio: Lunedì 23. Al nord: peggiora sulle Alpi con alcuni temporali. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato e caldo. Martedì 24. Al nord: temporali con grandine su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte e Lombardia. Al centro: asciutto, ma con cielo a tratti nuvoloso. Al sud: sole e caldo. Mercoledì 25. Al nord: spiccatamente instabile con temporali a carattere sparso, calo termico. Al centro: nubi in aumento ovunque, precipitazioni in Sardegna. Al sud: soleggiato.