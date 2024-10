Un fenomeno sempre più diffuso che allarma e preoccupa è quello della guida senza aver mai conseguito la patente.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, che hanno intensificano i controlli per contrastare lo stesso fenomeno, hanno denunciato cinque persone nei comuni di Torpè, Posada e Siniscola.

Due di 26 anni, uno di 33 e uno di 39 anni di Mamoiada, alla guida di un’Alfa Romeo 156 nonostante la patente gli fosse stata revocata.

Infine, i militari hanno bloccato un uomo di 52 anni che ha parcheggiato il proprio camioncino davanti alla caserma. Dal controllo, i carabinieri hanno scoperto che l’autista non aveva conseguito la patente, mentre il mezzo era senza assicurazione, scaduta da 5 anni. Il mezzo è stato sequestrato.

Guidare senza aver conseguito la patente comporta, oltre che un pericolo per tutti gli utenti della strada, una multa di 2.257 euro. La stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice (nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica la pena dell'arresto fino a un anno).

A questo, si aggiunge la sanzione accessoria del fermo del veicolo.