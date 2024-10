Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato a Rtl della situazione in Medio Oriente e delle preoccupazioni connesse a queste tensioni anche in Italia: "Non ci sono rischi imminenti di attentati nel nostro Paese in relazione alla guerra Israele-Hamas, ma nulla va sottovalutato. Siamo pronti a fronteggiare eventuali minacce, non bisogna drammatizzare anche se le cose possono cambiare".

Intanto "stiamo cercando di far uscire attraverso il valico di Rafah un gruppo di italiani che sono nella Striscia di Gaza. In tutto dovrebbero essere una dozzina, alcuni italo-palestinesi. Stiamo lavorando per farli uscire appena ci sarà l'accordo tra israeliani ed egiziani", ha fatto sapere il ministro degli Esteri aggiungendo: "La priorità è far uscire il maggior numero possibile di italiani dall'area a rischio". E precisando che "stanotte sono rientrati i Carabinieri che erano a Gerico".