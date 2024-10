Guè Pequeno ci ricasca, pubblicando e poi cancellando un video decisamente intimo in compagnia di una ragazza. È successo domenica mattina: intorno alle 6 il rapper ha pubblicato in una storia su Instagram il video mentre era impegnato nell’atto sessuale. Video rimasto online pochissimi minuti ma quanto basta per alcuni followers che lo hanno salvato e poi ricondiviso, facendolo diventare virale.

Probabilmente il video, girato per uso privato, è finito online per errore. Un po' come accaduto nell’agosto 2017, quando il rapper aveva postato per errore un filmato in cui era intento a masturbarsi. Anche allora il video fece il giro del web in poco tempo. Episodio che lo stesso Guè aveva commentato nella canzone “Adios” con Emis Killa. “Uscire il ca**o nelle storie non è stato un dramma, letteralmente pesce in faccia a tutta Italia”, aveva cantato il rapper.