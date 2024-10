Sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale n. 21 del 17 marzo 2017, è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di 415 allievi marescialli del contingente ordinario, 46 allievi marescialli del contingente di mare (31 per la specializzazione "nocchiere abilitata al comando (NAC) e 15 per la specializzazione "tecnico di macchine' (TDM).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età, siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute,

non essendo in possesso del citato diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, lo conseguano nell'anno scolastico 2016/2017.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro il 18 aprile 2017, deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it — area "Concorsi Online" seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, con la possibilità di scegliere una delle seguenti modalità: a) "SPID", sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale; b) "PEC", posta elettronica certificata.