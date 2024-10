E' stato indetto per l'anno accademico 2015/2016 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'87° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di 216 allievi marescialli del contingente ordinario e 20 allievi marescialli del contingente di mare.

La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Home/ – area “Concorsi Online” entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, scadenza 7 aprile 2015.

Per maggiori informazioni:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&atto.codiceRedazionale=15E00881