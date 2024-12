Beppe Grillo ha tenuto un discorso insolito a bordo di un carro funebre in un video in cui annuncia la fine del Movimento 5 Stelle e il lancio di un nuovo progetto politico, in vista del voto della Costituente per eliminare la figura del garante e abrogare la regola dei due mandati.

Secondo il fondatore, il Movimento è stato "disintegrato" da Conte, definito "il Mago di Oz", accusato di soffrire di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio. Nonostante la delusione, Grillo si dice ottimista riguardo al futuro, sottolineando l'identità straordinaria che il Movimento ha avuto. Tuttavia, esprime disagio nel vedere il simbolo del Movimento rappresentato dalle attuali figure, invitando a creare un nuovo simbolo

Mentre dichiara che il Movimento è "stramorto", Grillo afferma che l'essenza del Movimento è ancora viva e che ha in serbo un'idea che svelerà in seguito. Incoraggia tutti a votare e, in tono sarcastico, suggerisce di andare a cercare funghi se non si vuole partecipare al processo politico. Concludendo il suo intervento, Grillo promette che il Movimento avrà un futuro diverso e meraviglioso, indipendentemente dalla presenza o assenza degli attuali sostenitori.