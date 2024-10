Ha scatenato un vespaio di polemiche la grigliata di Pasquetta nel cortile del carcere che ha avuto come protagonisti quaranta agenti penitenziari di Sollicciano (Firenze) e rispettive famiglie. Barbecue, risate e persino una partita di pallone in barba a qualsiasi norma sanitaria e al divieto di assembramenti. La notizia è stata riportata da La Nazione.

Il direttore dell’istituto Fabio Prestopino si è detto “all’oscuro di tutto” e ha avviato un’inchiesta interna per individuare i responsabili.

La grigliata è stata organizzata nel cortile del carcere di Sollicciano, dove a metà marzo era scoppiata la rivolta dei detenuti dopo che questi erano venuti a sapere di un caso positivo tra gli agenti.

Alla luce dei fatti, il provveditore regionale sta pensando di prendere provvedimenti.

“Gli agenti hanno commesso una leggerezza, non possiamo giustificare – dice il segretario Uil Penitenziari, Eleuterio Grieco – ma è opportuno dire che tutti loro vivono già tutti assieme nella stessa caserma in stanze da due o tre, dove le distanze di sicurezza non ci sono”.