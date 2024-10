Per la parità di genere e per combattere gli stereotipi, un bel grembiulino giallo per tutti, maschie e femmine.

Si tratta della decisione di un dirigente scolastico di una scuola materna in provincia di Pistoia: da settembre di quest’anno i bimbi avranno la possibilità di indossarlo, ma dal 2023-2024 sarà obbligatorio. Addio, dunque, al grembiule rosa e al grembiule celeste.

Come comunica il dirigente scolastico, notizia poi riportata da Il Giornale, si tratta di “una scelta identitaria”, necessaria per “introdurre il concetto della parità di genere”.

Simone Pillon, rinomato “avversario” delle teorie gender, si è espresso su Instagram a proposito: “Ti pareva che non venisse fuori qualche genio, che in nome della gender equalitý si inventasse il grembiule giallo all'asilo. Ma non ce la facciamo a lasciar fuori i bambini dalle scemenze ideologiche? Almeno all'asilo ce la facciamo a lasciarli in pace? I bambini sono maschi, e le bambine sono femmine. Non è difficile da capire”.

Anche Matteo Salvini ha detto la sua “Il problema non sono i colori azzurri o rosa sui piccoli di 4 anni, ma i valori che si danno a questi bambini".

Il leader della Lega ha inoltre ribadito la sua contrarietà all’adozione per gli omosessuali e all’utero in affitto: “La famiglia deve avere una mamma e un papà. Ognuno è libero di amare chi vuole, ma in famiglia ci devono essere dei riferimenti”.