Il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli non usa mezzi termini e su Twitter attacca chi dispone le regole in materia di greenpass, mascherine e chiusure.

“Tra greenpass base e rafforzato, regioni di colore vario, regole diverse a seconda del negozio, ente pubblico o età, mascherina standard o FPP2, chiusure complete e aperture limitate non ci si capisce più nulla. Ma chi scrive queste regole?”

Il twitt, come immaginabile, ha ricevuto numerosi like, condivisioni e commenti alcuni dei quali non troppo teneri con lo stesso Cottarelli.

C’è infatti chi scrive “Sinceramente, come è possibile che una persona come Cottarelli, che ha avuto responsabilità così importanti non avesse compreso da subito dove si sarebbe finiti, e ora “caschi dal pero” in questo modo?”