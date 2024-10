Sarà sotto esame sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi la modifica della durata del Green pass dei soggetti vaccinati con tre dosi. L'ipotesi, spiegano fonti di governo, prevedrebbe una durata illimitata del certificato verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose.

Per quanto riguarda la scuola, si mira ad uniformare le norme sulla quarantena per la primaria e la secondaria. La Dad, scatterebbe con tre casi positivi in classe anche alle elementari e non con due come è attualmente. L'obbiettivo è quello di limitare il più possibile la Dad e fare maggiore ricorso alla Did (didattica integrata).

Ipotizzata anche la semplice "autosorveglianza" e non più quarantena per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale con la dose booster.

Possibili cambiamenti riguarderanno anche i tamponi agli studenti: per ora se ne prevedono due, uno dopo la scoperta di un caso in classe e uno cinque giorni dopo. Con le nuove norme potrebbe esserne necessario uno solo, dopo tre giorni dalla scoperta. Rimarranno invariate le regole per asili nido e scuole dell'infanzia.

Probabile anche il superamento del sistema a "colori" attuale, con le quattro zone: bianca, gialla, arancione e rossa. Altro punto al centro del tavolo sarà la verifica dello stato di attuazione del Pnrr.