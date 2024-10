Green pass obbligatorio dal 6 agosto con una dose di vaccino per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni nei ristoranti al chiuso, e nei locali dove si consuma al tavolo. Non solo: per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi. Cambio dei parametri per il passaggio nelle fasce di rischio. Le discoteche restano chiuse. È quanto previsto dal decreto approvato stasera dal Consiglio dei ministri e annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Nei ristoranti sarà necessario presentare la certificazione verde, varrà sia per i clienti che per i lavoratori. Stessa cosa nei bar al chiuso quando si consuma al tavolo.

Speranza ha spiegato che per passare in zona gialla il riferimento sarà almeno il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e 15% area medica. Per andare in arancione 20% terapia intensiva e 30 % area medica. Per la zona rossa 30% in terapia intensiva e 40% area medica.

Per consentire il rilascio del green pass con il tampone, si sta valutando la modalità per dare il tampone non gratuito ma a prezzo di costo. Prezzi calmierati saranno garantiti soprattutto ai ragazzini e persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute.