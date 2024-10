L'uso allargato del green pass sul modello francese "sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni". E' il ruolino di marcia che intenderebbe seguire il Governo. Il green pass, in realtà, è già utilizzato per matrimoni, Rsa, stadi, eventi. Ma l'idea è di fare come in Francia, applicando in maniera stringendo il certificato verde: niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel giro di una o due settimane. E' la proposta arrivata dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dal Messaggero. "Pensiamo alle discoteche - esemplifica -, se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il Green pass, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi. Perché il Green pass oggi è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati".

Dopo Macron, che ha annunciato l'obbligo del certificato verde per accedere a ristoranti e trasporti incassando in poche ore un milione di prenotazioni sui vaccini, parte il pressing da parte di alcune Regioni italiane, categorie e forze politiche. Per Figliuolo il sistema del green pass potrebbe dare una spinta agli indecisi del vaccino, anche se andrebbe fornita l'alternativa del tampone per rispettare gli equilibri costituzionali. Vicini a questa linea sono diversi esponenti del Pd e alcuni governatori, mentre la leader dell'opposizione Giorgia Meloni parla di "follia anticostituzionale" e di "idea raggelante". Stessa posizione di Salvini: "non scherziamo".

"I parametri per le Regioni devono cambiare. Ma se non cambieranno, un modo per evitare chiusure - a fronte del rischio di un aumento dell'indice dei contagi - potrebbe essere il green pass. Io cambierei i parametri dando un peso maggiore a ospedalizzazione e vaccinazioni", ha detto ieri il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.