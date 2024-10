"Tutte le volte che si applicano nuove regole c'è bisogno che vengano rispettate. Confidiamo nel senso di responsabilità dei cittadini. Dall'altro lato dobbiamo certamente intensificare i controlli. Sui territori si è attivato un percorso con le Prefetture e con gli Enti locali per definire dei veri e propri piani per arrivare a mettere in atto quei controlli. Confidiamo che anche questa volta supereremo la prova e che questa nuova regola ci aiuti ad affrontare e gestire al meglio queste settimane decisive".

Così Andrea Costa sottosegretario alla salute su Rai Radio1 a Caffè Europa condotto da Tiziana Di Simone sui controlli da lunedì prossimo per il via al Super Green pass.

Poi sull'Unione europea della salute: "L'Unione europea in tema sanitario può svolgere un ruolo fondamentale. Già lo ha fatto per quanto riguarda l'approvvigionamento dei vaccini. Credo si debba e possa arrivare a una Unione europea dove ci sia una condivisione per quanto riguarda la sanità, soprattutto nel gestire e nell'affrontare una pandemia. Ci sono le condizioni politiche ed economiche".