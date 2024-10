Grandi Navi Veloci annuncia il rafforzamento della propria presenza sul mercato maltese e inaugura il collegamento da Civitavecchia per il porto di Marsaxlokk, a Malta.

Dopo il lancio della nuova linea Genova -Palermo-Malta avvenuto lo scorso 16 ottobre, GNV rafforza il proprio network di rotte per la clientela merci e collega Malta con i porti di Genova, Civitavecchia, Napoli e Palermo con 8 viaggi a settimana sulla direttrice di riferimento.

«Con gli itinerari definiti, GNV offre al mercato maltese i migliori collegamenti oggi disponibili, dando l’opportunità a tutto il traffico in import di partire il sabato sera da Genova e arrivare sul mercato maltese il lunedì mattina – dichiara Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV – contestualmente a Malta gli impianti produttivi possono concludere il proprio ciclo di produzione il venerdì e le merci possono essere disponibili nel porto di Genova già la domenica sera, per poi raggiungere le rispettive destinazioni finali entro il lunedì »

Le partenze per Marsaxlokk sono programmate il giovedì da Civitavecchia, il sabato da Genova e il venerdì e la domenica da Palermo, mentre le partenze da Malta sono fissate il lunedì mattina alle 9 per Palermo e Genova e il sabato mattina alle 5 per Civitavecchia, via Palermo

Con il rientro sul mercato Maltese, la Compagnia, di proprietà della famiglia Aponte, prosegue nel piano di espansione nel segmento dei traghetti, confermando ancora una volta il valore strategico che lo stesso riveste per il gruppo armatoriale, leader mondiale nel settore marittimo e costantemente impegnato a migliorare i servizi offerti alla propria clientela.