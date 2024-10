"L'Esercito marciava..." è il nome evocativo del progetto realizzato dall`Esercito Italiano per ricordare l`ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale e riscoprire il sacrificio di un popolo, di un`intera nazione.

Si è svolta questa mattina, presso la Sala conferenze del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d`Italia, la conferenza stampa di presentazione degli eventi commemorativi per il Centenario della Grande Guerra e del 154esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano.

L' evento è stato presentato dal Capo Reparto affari generale dello Stato Maggiore dell`Esercito, generale di Divisione Giuseppenicola Tota, e dal professor Umberto Broccoli.

Tre saranno i principali momenti che caratterizzano l'iniziativa che si svolgerà dall'11 al 24 maggio.

La staffetta di soldati che, partendo da cinque località diverse e correndo ininterrottamente, attraverserà vie, borghi, paesi, sacrari e città fino a giungere, la sera del 24 maggio, a Trieste in piazza Unità d'Italia. Saranno percorsi 5 differenti itinerari per un totale di 4200 km che avranno come punti di partenza le località di Trapani, Lecce, Cagliari, Padova e Aosta.

Gli oltre 600 militari dell'Esercito che parteciperanno alla staffetta, si passeranno come testimone il tricolore, simbolo dell'unità d'Italia. La staffetta toccherà 42 città di tutte e 20 le regioni italiane, da Trapani a Trieste; nelle varie tappe saranno consegnati, agli eredi che ne hanno già fatto richiesta, una copia degli stati di servizio dei familiari che hanno partecipato alla Grande Guerra.

Foto tratta da esercito.difesa.it