"Mai più al governo con il Pd. Stare al governo con loro? Te lo auguro... E’ impegnativo dopo un po’, anche perché passano il tempo a insultare". Così a Palermo il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il modello Draghi fosse replicabile.

Anche nei giorni scorsi Salvini aveva chiarito che quella attuale sarebbe stata l’ultima esperienza di governo assieme al Pd e sulla stessa lunghezza d’onda si era mostrato il leader dem Enrico Letta.  "Chiederemo agli italiani un voto e sono convinto che ci sceglieranno, ma se scelgono gli altri se li tengano per cinque anni e noi non andremo al governo comunque", aveva dichiarato Letta. Pensiero ribadito quest’oggi: "Non governeremo mai più con la Lega né tanto meno con Fratelli d'Italia? Sì, confermo" ha detto il segretario del Pd rispondendo ad alcuni cronisti.