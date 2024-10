Google tramite Google Trends, strumento utile alla raccolta delle ricerche effettuate dagli utenti ogni giorno, ha pubblicato “Un Anno di Ricerche 2022” con la classifica delle parole più ricercate dagli italiani nel 2022.

Come un racconto, le tendenze di ricerca riportano le curiosità, le paure, la richiesta di maggiori informazioni da parte degli italiani. Nel 2020, trionfarono parole come Amuchina, Pandemia, congiunti, contagi, mascherine e anche DPCM, Protezione Civile e MES. Tali ricerche furono lo specchio e il riflesso dell’anno del Corona Virus, anno che cambiò le nostre vite e le nostre abitudini con la voglia di informarsi per capire a pieno le notizie e la realtà del momento. Quest’anno, invece, è stato lo scontro bellico tra Russia e Ucraina a far compiere le maggiori ricerche, allo scopo di sciogliere gli interrogativi della popolazione italiana.

Nel sondaggio, Google, riporta i dati classificandoli in base alle ricerche in varie categorie, come: Parole dell’anno, Personaggi, Addi, Perché…?, Come fare…?, Cosa significa…?, personaggi famosi, film e serie tv.

Scopriamo insieme le parole più “googolate” in Italia nel 20202.

Parole dell’anno - Sono le parole maggiormente ricercate. Al primo posto troviamo la parola “Ucraina”; al secondo la “Regina Elisabetta”; al terzo ritroviamo il tema della guerra con “Russia Ucraina”; al quarto posto lo sport con la ricerca degli “Australian Open”; al quinto posto la politica con le “Elezioni 2022”.

Personaggi – Quali sono stati i personaggi più ricercati? Al primo posto si può trovare il presidente della Federazione Russa “Vladimir Putin”; al secondo “Drusilla” in riferimento a Drusilla Foer, nome d’arte di Gianluca Gori (attore e regista teatrale) che ha partecipato come co-conduttrice alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo; al terzo posto il cantautore “Blanco”, protagonista del capodanno 2023 a Cagliari; al quarto troviamo lo sport con il tennista italiano “Jannik Sinner”, considerato uno dei migliori tennisti della sua generazione e uno dei più forti italiani di sempre; il quinto è riservato al calciatore Dušan Vlahović.

Gli Addii – Il 2022 è stato un anno di lutti nel mondo dello sport, della politica e dello spettacolo. Tra le ricerche, dal primo al quinto posto, troviamo la Regina Elisabetta (8 settembre 2022), il conduttore Piero Angela (13 agosto 2022), il procuratore Mino Raiola (30 aprile 2022), il giornalista ed ex presidente del parlamento europeo David Sassoli (11 gennaio 2022) e l’attrice Monica Vitti (2 febbraio 2022)

I QUESITI – Google Trend ha inoltre registrato i quesiti degli italiani. I Perché…? più popolari riguardano il tema dello scontro bellico e il motivo per cui la Russia volesse invadere la l’Ucraina. Al secondo posto la curiosità di capire cosa volesse dire “Pioli is on fire” canzone divenuta simbolo della stagione calcistica 2021/22 che ha portato allo scudetto il Milan. Al terzo e al quarto troviamo rispettivamente “Perché aumenta la benzina” e “Perché si è dimesso Draghi”, per concludere con il quinto posto con il “Perché il Diesel costa più della Benzina?”.

Tra i quesiti anche il Come fare a… e in tanti hanno cercato delle risposte al come fare il tampone rapido, dei sondaggi su WhatsApp, il tampone a casa, il passaporto e la domanda per l’assegno unico.

Ma quali termini o simboli non sono stati chiari nella maggioranza dei casi? Alla voce “Cosa significa…”, nella classifica italiana, troviamo La Z sui carri armati russi, Orranza, Parlare in corsivo, Una Tantum e No fly zone.

Mondo dello spettacolo – L’attore, in assoluto più ricercato, è stato Will Smith; lo schiaffo al comico Chris Rock durante la premiazione degli Oscar ha avuto un grande risalto mediatico e l’attore è stato molto ricercato sia per comprendere nel miglior modo la vicenda, ma anche per capire il risvolto professionale dell’attore a seguito dell’atto di violenza. Mentre, la serie tv più ricercata è stata Stranger Things la prima serie di grande successo per la piattaforma di streaming Netflix: lanciata nel 2016, ha dato un contributo fondamentale alla conquista del mercato mondiale da parte del canale americano; visto il grande successo Netflix ha già annunciato che uscirà anche la quinta stagione, che vedrà la luce nel 2024, ma che sarà anche l'ultima. Per il mondo del cinema, invece, il film che ha incuriosito maggiormente il popolo di Google è stato Doctor Strange.

