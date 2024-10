La tecnologia di streaming ha cambiato la nostra vita. Basta pensare a piattaforme come Netflix, che è diventata una parte fondamentale di molte serate degli italiani. Oppure c’è chi preferisce Amazon Prime Video, dove si trovano titoli diversi.

Ma cosa sono queste piattaforme di streaming?

Questi servizi permettono di vedere contenuti online e in esclusiva. Spesso attraverso abbonamenti, è possibile godere di film e serie TV che i canali tradizionali della televisione non mostrano. Oppure li mostrano, ma in ritardo, mai in lingua originale e con tanta pubblicità. Invece, i canali di streaming non hanno annunci pubblicitari fastidiosi, che interrompono il vostro film preferito. Con un click e un sacchetto di popcorn, la serata è organizzata.

Senza dubbio, la pandemia ha aumentato i numeri dello streaming. Con i cinema chiusi e gli italiani bloccati in casa, piattaforme come Netflix e YouTube sono cresciute. Come riporta il sito JustWatch, Netflix domina ancora, con il 30% del totale del mercato italiano. È seguito da Amazon Prime Video, al 28%. Termina il podio Disney+, al 13%.

Solo il 13%, certo può sembrare poco. Ma Disney+ è nata nel 2019 e, per una piattaforma così giovane, questa percentuale è sbalorditiva. Nel 2020, Disney Plus aveva già oltre 73 milioni di abbonati nel mondo, rompendo il record che la piattaforma stessa aveva previsto. Infatti, le previsioni erano di 90 milioni di abbonati entro il 2024. Ma, con il lancio di film come Crudelia con Emma Stone, il numero sembra destinato a aumentare.

Sicuramente, il lockdown del Covid ha aiutato questi numeri. Così come ha aiutato Netflix, che durante la quarantena, ha annunciato 16 milioni di nuovi abbonati. Questo grazie a serie TV uniche come Tiger King, la miniserie La Regina degli Scacchi oppure l’acclamata Bridgerton. Amata anche l’ultima stagione di La casa di carta, uscita nella primavera 2020. Nelle prime tre settimane, ben 44 milioni di persone l’hanno vista.

Ma lo streaming non è solo film e serie TV. Lo streaming è anche usato con molto successo nell’industria dei casinò online, in cui la tecnologia è usata per portare i giochi di casinò come la roulette o il blackjack dal vivo. Usando le piattaforme di live streaming i giocatori possono giocare a un gioco di live roulette online, ad esempio con un vero dealer che assiste il gioco come in un casinò fisico. Questo nuovo modo di giocare è diventato molto popolare con i giocatori online e ha rivoluzionato l’industria dei casinò online.

Anche gli appassionati di sport scelgono le piattaforme di streaming. Infatti, il sito DAZN ha conquistato i fan di tutte le squadre. Gli utenti scelgono la console, ben il 63% usa la Smart TV per vedere le partite. Ma non manca chi guarda dallo smartphone, al 22%. In più, gli italiani hanno guardato 81 milioni di sport su DAZN, scegliendo le partite in diretta, il 91%. Insomma, chi ama gli sport sceglie lo streaming. Con gli stadi chiusi, la pandemia ha sicuramente “aiutato” il settore.

E le opzioni per gli utenti continuano ad aumentare. Infatti, gli amanti delle piattaforme di streaming hanno sempre più opzioni competitive. Come il portale ITsART, la nuova piattaforma per gli appassionati di ogni forma d’arte, dai concerti fino alle mostre. Questa sarà l’opzione migliore per chi ama la cultura e vuole godersi un’orchestra o un tour virtuale comodamente dal divano.

Insomma, le possibilità nel mondo dello streaming non mancano. E c’è qualcosa per tutti i gusti, dal cinema ai casinò online, fino alle partite di NBA. Con l’opzione delle app per smartphone, accedere a queste piattaforme è sempre più veloce e facile. Il futuro dello streaming è tutto da scoprire.