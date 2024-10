Dopo aver appreso la notizia del ferimento di Filippo Sanna nel sisma, in tanti, sul web, hanno scritto messaggi di incoraggiamento al giovane di origini nuoresi, residente ad Amatrice, augurandogli di riprendersi al più presto.

Il giovane 23enne è figlio di un rappresentante di commercio di Nuoro trasferitosi nella penisola per motivi di lavoro. La famiglia Sanna, da anni, si era stabilita ad Amatrice dove il padre di Filippo, Mario, ha sposato Stefania Ciriello, medico di base del posto, dalla quale ha avuto tre figli: Filippo, Riccardo di 19 anni e Irene di 16.

Al momento del terremoto, quanndo la casa dei Sanna è crollata, Filippo ed Irene sono rimasti intrappolati sotto le macerie. La ragazza è stata tratta in salvo poche ore dopo dai soccorritori; più lunghe, invece, le operazioni di salvataggio di Filippo, rimasto per ore e ore sotto i resti di quella che era la sua abitazione.

“Come state?”, scrive sulla bacheca Facebook di Filippo l’amico Carlo già alle 4 del mattino del 24 agosto, dopo aver appreso la notizia del violento terremoto che ha colpito il paesino in cui vive il giovane. Poco dopo, alle 4.30, Daniele, evidentemente anch’egli originario del borgo di Amatrice, scrive allarmato: “Filippo state tutti bene? Non riesco a parlare con mamma e papà”.

I messaggi si susseguono nel corso della giornata: “Daje amico, non mollare. Abbiamo ancora qualche serata in sospeso”, augura Emanuele. Dopo ore di angoscia senza notizie del giovane, anche i parenti tentano il contatto via Facebook: “Sono Manuela, la cugina di Filippo – scrive una ragazza – per favore se qualcuno ha notizie delle su condizioni di salute me lo faccia sapere, non riesco a mettermi in contatto con mio zio e Riccardo (fratello di Filippo, ndr)”.

Alle ore 21 del 24 agosto, un’amica di Filippo interviene per aggiornare i tanti in attesa di una risposta: “Ho saputo che è stato trasportato all’ospedale di Pescara – scrive – non conosco però le sue condizioni precise”. E qualche ora dopo: “Filippo sembra stare bene nonostante le fratture alle gambe ecc... Dobbiamo però aspettare 48 ore per lo scioglimento della prognosi”.