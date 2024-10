È uscito il libro “Il Fatto Non Sussiste. Storie di orrori giudiziari”, di Irene Testa - tesoriera del Partito Radicale - con prefazione di Gaia Tortora: una raccolta di casi di malagiustizia, realizzata grazie alle voci dei protagonisti della rubrica 'Lo stato del Diritto', condotta dalla stessa autrice, che viene trasmessa ogni giovedì su Radio Radicale.

Si tratta di 25 storie, di personaggi noti ed ignoti, perseguitati per anni da una giustizia che non funziona, protagonisti di veri e propri calvari giudiziari. Tra i nomi anche Michael Giffoni, Marcello Pittella e Luca Barbareschi.

Il libro mostra una fotografia del dolore che tutti i cittadini rischiano di subire da un giorno all'altro, che siano persone comuni, sindaci o ambasciatori. "Questo a causa di un sistema arroccato nella celebrazione e conservazione del proprio status quo anziché del diritto, dei diritti, della Democrazia, della Repubblica. In primavera - ricorda Irene Testa - gli italiani avranno l’occasione di cambiare alcune distorsioni del Sistema grazie al Referendum promosso dal Partito Radicale e dalla Lega di Matteo Salvini".

"Le storie qui raccontate sono le vite degli altri ma domani o dopo potrebbero accadere a tutti. Io lo so bene - afferma Gaia Tortora nella prefazione del libro - Ogni giorno tre innocenti finiscono in carcere per errore. Parliamo di oltre 1.000 cittadini l'anno. Spesso le cause sono banali. Un errore di persona, un accertamento mancato, la falsità senza riscontro. È facile (fin troppo) finirci in quel fatto che non sussiste. Diventa però complicatissimo dimostrarlo".