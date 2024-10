Francesco Sarcina ha pubblicato su Instagram un frame del video della canzone "Dedicato a te", ambientato a Milano, a cui Giulia, la ragazza che diede il titolo al brano che rese famoso il gruppo Le Vibrazioni, aveva partecipato, per annunciarne la scomparsa.

"In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con 'lucente armonia' - scrive Sarcina -. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: 'ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire?'. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia".

"Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla - prosegue il cantante -. Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata. Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia".

"Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana", conclude Sarcina.

Foto: profilo Instagram ufficiale Sarcina