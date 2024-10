“Conoscevamo bene Giulia. Veniva qua con Filippo, ci vedevano. Sembrava una coppia perfetta; nessuno riporterà più Giulia. Siamo molto vicini a questa famiglia, e non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così un ragazzo a cui abbiamo cercato di dare tutto”. Sono parole piene di disperazione quelle di Nicola Turetta, padre di Filippo, ex fidanzato di Giulia Cecchettin, arrestato questa mattina in Germania con l’accusa di averla uccisa.

Secondo i genitori dello studente 22enne, Filippo "sembrava il figlio perfetto: mai problemi a scuola, nessun litigio con i compagni, neppure con il fratello. Non è concepibile trovarmi in una cosa del genere, gli è scoppiato qualcosa nel cervello. Pagherà per quello che ha fatto".

La fuga di Filippo dopo oltre una settimana è terminata questa mattina lungo l'autostrada A9 all'altezza della cittadina di Bud Durremberg.

L'auto su cui viaggiava era ferma sulla corsia d'emergenza, perché era finita la benzina e Filippo non aveva soldi per fare nuovamente rifornimento. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo.

Il 22enne è già comparso davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto: ora si trova in prigione ad Halle an der Saale, in Sassonia Anhalt, da cui verrà probabilmente trasferito nel carcere di Lipsia, dove il tribunale regionale potrebbe iniziare già domani, lunedì 20 novembre, a esaminare la richiesta di estradizione.