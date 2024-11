"Io sono andato a trovarlo in carcere e l'ho trovato come una persona che sta in carcere". Sono le parole di Andrea Turetta, fratello di Filippo, intervistato durante una puntata di "Zona Bianca", il programma trasmesso su rete 4 e condotto da Giuseppe Brindisi.

Il giovane, fratello minore del 22enne attualmente in carcere per il femminicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023, ha raccontato di essere andato a trovarlo in prigione e di non aver parlato di ciò che è accaduto poco più di un anno fa. "Io non gli ho parlato di quello che è successo - ha affermato Andrea Turetta - e gli ho chiesto come va e basta, lui è mio fratello".

Sul rapporto con Filippo ha invece affermato: "Un rapporto tra fratelli e basta, io non ero condizionato da lui e lui non lo era da me, io uscivo con gli amici, non passavo tempo insieme a lui - ha spiegato - Non ho mai avuto un discorso profondo, ero all'oscuro di tutto e, tra virgolette, non mi interessavo. Anche perché ero in fratello più piccolo e semplicemente non ero abituato a farlo".

"Non voglio farmi condizionare da questa cosa che è successa - ha detto Andrea rispondendo a una domanda sul suo futuro - Sono tranquillissimo, diciamo che non ci creerà differenze. Filippo ha fatto una cosa e pagherà per questo e noi gli staremo accanto come famiglia perché abbiamo lo stesso sangue, i miei genitori sono i suoi genitori e gli vogliono bene".

Durante l'intervista, Andrea Turetta non ha mai nominato Giulia Cecchettin nè pronunciato la parola "omicidio".