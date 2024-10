Catturato in Germania Filippo Turetta, ex di Giulia Cecchettin, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Terminata la fuga, durata oltre una settimana, dello studente 22enne, di cui si erano perse le tracce dalla scorsa domenica, 12 novembre e la sua auto era stata intercettata in Austria. Su di lui un mandato di arresto europeo.

Turetta era ricercato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Checchettin.

Come riporta Adnkronos, il giovane “si stava muovendo” in auto quando è stato arrestato in Germania, “a Sud” del Paese in cui ha tentato di proseguire la fuga, apprende ancora l'Adnkronos da fonti qualificate.

Sarà un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sulla consegna di Turetta.

Il RITROVAMENTO DEL CORPO

Giulia è stata uccisa con diverse coltellate alla testa e al collo. Ha tentato di difendersi fino alla fine. Il corpo della giovane 22enne è stato ritrovato ieri, sabato 19 novembre, poco dopo mezzogiorno in un canalone tra Piancavallo e il lago di Barcis, in Friuli. Un'unità cinofila della Protezione civile ha fiutato il corpo della ragazza.

È stato il Procuratore di Venezia Bruno Cherchi a comunicare la notizia alla famiglia.

IL GIORNO DELLA SCOMPARSA

Di Giulia Cecchettin si erano perse le tracce da sabato 11 novembre, quando un giovane vicino a Vigonovo, in provincia di Venezia, l'aveva sentita gridare e vista salire su una Punto nera, per poi allontanatasi velocemente. A bordo di quell’auto l’ex fidanzato, Filippo, che l’ha costretta a salire sull’auto. La storia tra Giulia e Filippo si è chiusa ad agosto, ma il ragazzo non lo avrebbe mai accettato e i due, nonostante la chiusura, non avevano comunque interrotto i rapporti. L’ultimo appuntamento è proprio di sabato 11 novembre.

LE PAROLE DEL PAPÀ

“Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia”. Sono le parole di Gino Cecchettin rivolte alla figlia Giulia, il cui corpo è stato ritrovato ieri, sabato 18 novembre, nei pressi del lago di Barcis (in provincia di Pordenone), a distanza di sei giorni dalla scomparsa dei due ex fidanzati (del ragazzo si sono perse le tracce).

“Abbraccia la #mamma” chiede papà Gino a Giulia. Solo un anno fa, infatti, la famiglia Cecchettin disse addio a mamma Monica, che si dovette arrendere, all’età di 51 anni, a una battaglia dura, contro un tumore.

Oggi papà Gino, con il dolore atroce di un genitore che si è visto strappare via la sua piccola, deve trovare ancora più forza per stare vicino agli altri fratelli di Giulia, Elena e Davide.