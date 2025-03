Una giovane studentessa di 19 anni proveniente da Grosseto, Aurora Bellini, ha perso la vita a Napoli dopo aver avuto un improvviso malessere a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La ragazza era partita per una gita scolastica organizzata dal Polo Tecnologico Manetti Porciatti, il suo istituto superiore. Secondo una prima ricostruzione, Aurora si è sentita male mentre si trovava sulla nave: è collassata una volta tornata nella sua cabina. Attualmente, la Procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha avviato un'indagine contro ignoti riguardo a questo tragico evento.

Durante il viaggio verso la Sicilia, i compagni di cabina della giovane di 19 anni sono stati coloro che hanno lanciato l'allarme. I soccorsi sono intervenuti sul traghetto al largo della costa di Napoli grazie a una motovedetta della Guardia Costiera e un medico del 118.

Secondo gli inquirenti, la ragazza sarebbe stata ancora viva quando è stata prelevata, e sarebbe morta una volta giunta a riva. Il suo corpo è stato inizialmente portato a Castellammare di Stabia e successivamente trasferito a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Non è escluso, dai primi esami medici, che la causa del decesso possa essere stata un infarto. Gli investigatori hanno sequestrato tutti gli effetti personali della giovane, inclusi i farmaci. La famiglia è stata informata della tragedia la scorsa notte e si è recata a Castellammare di Stabia per ricevere ulteriori dettagli.