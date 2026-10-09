Momenti di autentico terrore nella serata di ieri a Fonteblanda, frazione del comune di Orbetello: un uomo nordafricano di 27 anni, domiciliato a Grosseto e già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e denunciato dai Carabinieri dopo aver seminato il panico per strada armato di un grosso machete.

L'allarme è scattato a seguito di una raffica di chiamate disperate pervenute alla centrale operativa del Numero Unico di Emergenza 112 da parte di passanti e residenti allarmati dalla furia dell'individuo, che si aggirava urlando a squarciagola, minacciando le persone e infierendo sulle auto in sosta lungo la pubblica via. Sul posto sono prontamente arrivate le pattuglie della locale stazione dei Carabinieri, supportate dagli equipaggi dell'Aliquota Radiomobile, che hanno cinturato l'area e intercettato rapidamente il giovane prima che la situazione degenerasse.

Secondo quanto ricostruito dai militari, prima di essere disarmato e immobilizzato il 27enne avrebbe minacciato alcuni passanti e danneggiato pesantemente tre auto parcheggiate. Poco distante dal punto del fermo, i carabinieri hanno recuperato e sottoposto a sequestro l'arma utilizzata, un machete con una lama di circa 20 centimetri, e un bastone lungo mezzo metro. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere per cui non è ammessa licenza e danneggiamento aggravato.